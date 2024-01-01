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Рамблер/субботний

Рамблер/субботний

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الموقع الإلكتروني: weekend.rambler.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Рамблер/субботний على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Saturday Rambler: حقائق مثيرة للاهتمام، وسير حياة المشاهير، وقصص عن السفر والمغامرات. أشياء مذهلة واكتشافات واختراعات غير عادية. مواقف مضحكة، أحداث سخيفة.

الموقع الإلكتروني: weekend.rambler.ru

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