يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Рамблер/субботний على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Saturday Rambler: حقائق مثيرة للاهتمام، وسير حياة المشاهير، وقصص عن السفر والمغامرات. أشياء مذهلة واكتشافات واختراعات غير عادية. مواقف مضحكة، أحداث سخيفة.

الموقع الإلكتروني: weekend.rambler.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Рамблер/субботний. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.