WebCatalog
Юла

Юла

youla.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Юла على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لوحة الإعلانات – إعلانات جديدة من الأفراد حول بيع وشراء البضائع بجميع فئاتها. أسهل طريقة لبيع أو شراء الأشياء. انشر إعلانًا مجانًا في يولا.

الموقع الإلكتروني: youla.io

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