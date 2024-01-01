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Рамблер/новости

Рамблер/новости

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الموقع الإلكتروني: news.rambler.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Рамблер/новости على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أخبار اليوم: أحدث الأخبار من روسيا والعالم. الصور والفيديو. التعليقات والآراء والتقييمات. حوادث وأحداث الأعمال الاستعراضية والرياضة وعالم العلوم. منتجات جديدة من صناعة السيارات. الطقس وأسعار الصرف.

الموقع الإلكتروني: news.rambler.ru

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