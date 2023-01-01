WebCatalog
Пачка

Пачка

pachca.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Пачка على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تنظيم الاتصالات في شركتك: الدردشات والقنوات والمواضيع ومكالمات الفيديو والميزات الأخرى ستأخذ عملك إلى مستوى جديد.

الموقع الإلكتروني: pachca.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Пачка. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Shkolo

Shkolo

shkolo.bg

MPBoost

MPBoost

mpboost.pro

Едадил

Едадил

edadeal.ru

WBPROD

WBPROD

wbprod.ru

Яндекс Народная карта

Яндекс Народная карта

n.maps.yandex.ru

Яндекс Те­ле­прог­рам­ма

Яндекс Те­ле­прог­рам­ма

tv.yandex.ru

BBC Русская

BBC Русская

bbc.com

Яндекс Афиши

Яндекс Афиши

afisha.yandex.ru

Ozon

Ozon

ozon.ru

Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

education.yandex.ru

Яндекс Поиск для сайта

Яндекс Поиск для сайта

site.yandex.ru

Иви

Иви

ivi.tv

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية