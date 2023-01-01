تقدم SCHOOL حلولاً برمجية للحد من البيروقراطية في المدارس البلغارية وزيادة التزام أولياء الأمور والطلاب.

الموقع الإلكتروني: shkolo.bg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shkolo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.