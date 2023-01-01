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Яндекс Афиши

Яндекс Афиши

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الموقع الإلكتروني: afisha.yandex.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Афиши على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جداول جميع الأحداث، وشراء التذاكر بسهولة، وتخطيطات واضحة للقاعات، والعروض الترويجية المنتظمة والخصومات على ملصق Yandex. السينما والمسارح والحفلات الموسيقية والمعارض والفعاليات للأطفال وغيرها من وسائل الترفيه. اختر أين تذهب وكيف تقضي وقت فراغك.

الموقع الإلكتروني: afisha.yandex.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Яндекс Афиши. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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