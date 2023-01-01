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2GIS

2GIS

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: info.2gis.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 2GIS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خريطة تفصيلية للمدن الروسية: البحث حسب العنوان وأرقام الهواتف والتعليقات والصور وساعات عمل الشركات والبحث المريح عن السفر

الموقع الإلكتروني: info.2gis.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 2GIS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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