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Яндекс Кью

Яндекс Кью

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Кью على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Yandex.Q هو مجتمع من الخبراء المستعدين لمشاركة المعرفة. "Q" هو تطبيق جديد تم إنشاؤه للاتصال المريح داخل Q من الهاتف الذكي ابدأ بالتعرف على Q من خلال الاشتراك في المجتمعات المثيرة للاهتمام. ستتمكن من رؤية الإجابات والمشاركات من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، بالإضافة إلى المشاركة في المناقشات. اقرأ الإجابات الموثوقة. يقوم خبراء Kew بالتحقق من المحتوى الموجود في موضوعهم كل يوم.

الموقع الإلكتروني: yandex.ru

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