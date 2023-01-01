WebCatalog
TamTam

TamTam

tamtam.chat

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TamTam على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TamTam عبارة عن برنامج مراسلة مريح وآمن يحتوي على قنوات ومكالمات فيديو وخدمات جغرافية. قم بالدردشة أو الاتصال بالأصدقاء أو توحيد فريق للعمل. TamTam لديه كل شيء للتواصل المريح! TamTam هو برنامج مراسلة سهل الاستخدام وآمن يحتوي على قنوات ومكالمات فيديو وخدمات تحديد الموقع الجغرافي. تواصل في الدردشات أو اتصل بأصدقائك أو تعاون مع زملائك في العمل. TamTam لديه كل ما يلزم للتواصل بسهولة!

الموقع الإلكتروني: tamtam.chat

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TamTam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Yandex Messenger

Yandex Messenger

yandex.com

DIKIDI

DIKIDI

dikidi.net

Яндекс Телемост

Яндекс Телемост

telemost.yandex.ru

Авто.ру

Авто.ру

auto.ru

Арника

Арника

app.arnica.pro

Клиника Онлайн

Клиника Онлайн

app.klinikon.ru

Premium Pro

Premium Pro

app.premiumpro.world

Delivery Club

Delivery Club

delivery-club.ru

Яндекс Вебмастер

Яндекс Вебмастер

webmaster.yandex.ru

YCLIENTS

YCLIENTS

yclients.com

1Дента

1Дента

app.1denta.ru

Яндекс Кью

Яндекс Кью

yandex.ru

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية