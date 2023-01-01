TamTam عبارة عن برنامج مراسلة مريح وآمن يحتوي على قنوات ومكالمات فيديو وخدمات جغرافية. قم بالدردشة أو الاتصال بالأصدقاء أو توحيد فريق للعمل. TamTam لديه كل شيء للتواصل المريح! TamTam هو برنامج مراسلة سهل الاستخدام وآمن يحتوي على قنوات ومكالمات فيديو وخدمات تحديد الموقع الجغرافي. تواصل في الدردشات أو اتصل بأصدقائك أو تعاون مع زملائك في العمل. TamTam لديه كل ما يلزم للتواصل بسهولة!

الموقع الإلكتروني: tamtam.chat

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