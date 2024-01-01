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Програмне забезпечення для персоналізації - Найпопулярніші застосунки

Для того, щоб продукт розглядався для класифікації в категорії Персоналізація, він повинен: - Відстежуйте взаємодію користувачів на різних каналах, включаючи мобільні пристрої, Інтернет і електронну пошту. - Функції пропозиції, що дозволяють створювати персоналізовані повідомлення та пропозиції щодо продуктів. - Налаштовуйте власні повідомлення для відвідувачів на основі їхньої минулої поведінки та історії взаємодії. - Включіть компонент машинного навчання, здатний використовувати рекомендації користувачів для покращення аналітики веб-сайту.

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Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...

Duda

Duda

duda.co

Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

Emma

Emma

myemma.com

Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.

Contlo

Contlo

contlo.com

Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.

Instapage

Instapage

instapage.com

Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.

Sender

Sender

sender.net

Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.

Appcues

Appcues

appcues.com

Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Lavender допомагає тисячам продавців у всьому світі швидше писати кращі електронні листи, отримуючи більше позитивних відповідей за менший час. Оцінка 4,9/5 на G2.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...

Iterable

Iterable

iterable.com

Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...

Lexer

Lexer

lexer.io

Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим комплексним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви мо...

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграці...

Moosend

Moosend

moosend.com

Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.

UserWise

UserWise

userwise.io

Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty — швидкозростаючий постачальник рішень для експериментів, персоналізації та керування функціями на базі штучного інтелекту, що допомагає підприємствам швидко отримувати дохід.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.

Didomi

Didomi

didomi.io

Didomi допомагає організаціям впроваджувати чудову конфіденційність користувачів, яка поважає вибір і дає людям контроль над своїми даними. Наші рішення Global Privacy UX розроблені для вирішення сучасних проблем із конфіденційністю даних і включають: -Керування згодою на основі багатьох правил -Кер...

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...

FocusGroupIt

FocusGroupIt

focusgroupit.com

FocusGroupIt — це простий, швидкий і недорогий (безкоштовний) спосіб збору якісних відгуків онлайн. Щоб прийняти найкращі рішення, організації повинні використовувати як кількісні (опитування), так і якісні (фокус-групи) методи. Є багато чудових варіантів для збору кількісних даних за допомогою плат...

Maestra

Maestra

maestra.ai

Субтитри, озвучка та розшифровка. Створюється автоматично за лічені хвилини. Провідна технологія штучного інтелекту з вдосконаленим редагуванням. Перекладайте на понад 100 мов.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — це комплексне рішення для керування процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та пр...

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

Служба обміну текстовими повідомленнями для компаній. PowerTextor — це SMS Connector для Microsoft Dynamics 365 і Power Platform. Ми допомагаємо компаніям розвивати кращі стосунки зі своїми клієнтами за допомогою маркетингу текстових повідомлень і Microsoft Power Automate.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...

Humanlinker

Humanlinker

humanlinker.com

Humanlinker — це найсучасніший помічник із продажу зі штучним інтелектом, який допомагає командам із отримання прибутку перевищувати квоти за допомогою персоналізованого пошуку потенційних клієнтів і ефективності продажів на основі штучного інтелекту протягом усього циклу продажів. Завдяки розширенн...

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на нове покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання з...

Ortto

Ortto

ortto.com

Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.

Persado

Persado

persado.com

Корпоративна мовна платформа Persado, створена за допомогою штучного інтелекту, надає високопродуктивний вміст більш ніж у 9 разів із 10.

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!

Xamtac

Xamtac

xamtac.com

Маркетингова екосистема, яка поєднує передовий ШІ з набором інструментів для підвищення ефективності. Пристосований до ваших унікальних стилів і голосів бренду, він оптимізує багатоканальні кампанії, підвищуючи охоплення. Можливості створення ресурсів і організації дозволяють легко створювати матері...

ChatDaddy

ChatDaddy

chatdaddy.tech

Підвищуйте ефективність маркетингу та створюйте кращі стосунки з клієнтами, забезпечуючи більш особистий досвід для вас і ваших клієнтів.

ArtsAI

ArtsAI

artsai.com

Персоналізація штучного інтелекту від ArtsAI — це збірка повідомлень (CTV, відео, аудіо, дисплей, оригінальні та текстові), які найкраще відповідають людині, яка отримує повідомлення. Автоматичне кластеризування аудиторії та когортний аналіз ArtsAI визначає правильне повідомлення для донесення до пр...

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для свої...

OneShot

OneShot

oneshot.ai

OneShot — це перша справжня наскрізна автономна пошукова платформа. Наша вдосконалена технологія генеративного штучного інтелекту та машинного навчання автоматизує всю ручну роботу з пошуку потенційних клієнтів, дозволяючи вашій команді продажів зосередитися на важливих облікових записах і діяльност...

Recombee

Recombee

recombee.com

Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджув...

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% завдяки розумінню кожного окремого клієнта та створенню більш релевантних маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, Whatsapp, Facebook і Instagram. Сотні...

Vizury

Vizury

vizury.com

Vizury, запущений у 2007 році, — це орієнтоване на ефективність рішення MarTech, яке дає змогу брендам досягти вищої конверсії та утримання клієнтів. З моменту створення центром наших унікальних технологічних послуг завжди була здатність повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або р...

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — це повна маркетингова й аналітична платформа. Ми допомагаємо вам по-справжньому зрозуміти своїх користувачів і вживати заходів, персоналізуючи вміст і запускаючи A/B-тести. Почати роботу можна безкоштовно, і ви готові до роботи за кілька хвилин.

Routee

Routee

routee.net

Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки своїй надійній платформі та масштабованому API, він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому ...

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою Kasplo створено для оптимальної продуктивності та масштабованості. Відчуйте ефективне утримання клієнтів, життєвий цикл і конверсії.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у користуванні інтерфейс...

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