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ArtsAI

ArtsAI

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Вебсайт: artsai.com

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ArtsAI’s AI Personalization is the assembly of messages (CTV, video, audio, display, native, and text) to best match with the person receiving the message. ArtsAI’s automatic audience clustering and cohort analysis learns the right message to deliver to each person’s profile. ArtsAI’s technology can optimize from hundreds, or even thousands of message combinations in milliseconds.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: artsai.com

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Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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ICQ

ICQ

icq.com

Critical Impact

Critical Impact

criticalimpact.com

LinkOut

LinkOut

linkout.network

InstaText

InstaText

instatext.io

Scal-e

Scal-e

scal-e.com

Punchbowl

Punchbowl

punchbowl.com

VerticalResponse

VerticalResponse

verticalresponse.com

Engvid

Engvid

engvid.com

SpeechText.AI

SpeechText.AI

speechtext.ai

Pinpoint

Pinpoint

journaliststudio.google.com

KalamTime

KalamTime

kalamtime.com

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Listrak

listrak.com

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