Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Recombee» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджуватися практичним досвідом роботи з нашими послугами, приєднавшись до 30-денної необмеженої безкоштовної пробної версії. Базуючись у Празі, ми обслуговуємо понад 300 задоволених клієнтів по всьому світу, які раді поділитися своїм досвідом.

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Вебсайт: recombee.com

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