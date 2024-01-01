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Recombee

Recombee

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Вебсайт: recombee.com

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Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджуватися практичним досвідом роботи з нашими послугами, приєднавшись до 30-денної необмеженої безкоштовної пробної версії. Базуючись у Празі, ми обслуговуємо понад 300 задоволених клієнтів по всьому світу, які раді поділитися своїм досвідом.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації
Двигуни персоналізації

Вебсайт: recombee.com

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Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Braze

Braze

braze.com

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Sirportly

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Tock

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Roivenue

Roivenue

roivenue.com

NexMind

NexMind

nexmind.ai

Barilliance

Barilliance

barilliance.com

ReviewPro

ReviewPro

reviewpro.shijigroup.com

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