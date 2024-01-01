Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Xamtac» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Маркетингова екосистема, яка поєднує передовий ШІ з набором інструментів для підвищення ефективності. Пристосований до ваших унікальних стилів і голосів бренду, він оптимізує багатоканальні кампанії, підвищуючи охоплення. Можливості створення ресурсів і організації дозволяють легко створювати матеріали та керувати ними, а надійні інструменти маркетингового планування та запуску забезпечують стратегічні скоординовані кампанії. Інтегруйте свої дані для глибокої аналітики та багато іншого для комплексного досвіду маркетингової команди

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Вебсайт: xamtac.com

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