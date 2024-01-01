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Xamtac

Xamtac

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: xamtac.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Xamtac» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Маркетингова екосистема, яка поєднує передовий ШІ з набором інструментів для підвищення ефективності. Пристосований до ваших унікальних стилів і голосів бренду, він оптимізує багатоканальні кампанії, підвищуючи охоплення. Можливості створення ресурсів і організації дозволяють легко створювати матеріали та керувати ними, а надійні інструменти маркетингового планування та запуску забезпечують стратегічні скоординовані кампанії. Інтегруйте свої дані для глибокої аналітики та багато іншого для комплексного досвіду маркетингової команди

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: xamtac.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Xamtac». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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DailyStory

DailyStory

dailystory.com

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