Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.

Вебсайт: userwise.io

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