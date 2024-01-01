Сокращатель URL-адресов - Самые популярные приложения
Сокращатель URL-адресов — это веб-сервис, предназначенный для создания кратких версий веб-адресов, называемых короткими ссылками. Эти короткие ссылки при нажатии перенаправляют пользователей на исходный, более длинный веб-адрес. Некоторые средства сокращения URL-адресов предлагают дополнительные функции, например, позволяют пользователям создавать индивидуальные фирменные или эксклюзивные ссылки. Эти инструменты обычно используются маркетологами для повышения визуальной привлекательности длинных URL-адресов в рекламных материалах или сообщениях. Короткие ссылки особенно популярны на платформах социальных сетей, где действуют ограничения на количество символов, а также в мобильных приложениях для обмена сообщениями, где пространство ограничено. Чтобы рассматриваться для включения в категорию сокращений URL-адресов, продукт должен соответствовать следующим критериям: *. Создавайте сокращенные версии ссылок, которые направляют пользователей на исходный длинный URL-адрес. *. Предлагайте аналитические инструменты или функции для мониторинга таких показателей, как клики по ссылкам и вовлеченность. Выполняя эти требования, программа сокращения URL-адресов способствует оптимизации веб-адресов и облегчает отслеживание эффективности ссылок, тем самым выступая в качестве ценного инструмента для интернет-маркетологов и создателей контента.
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Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Beacons
beacons.ai
Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com — это оригинальный инструмент для сокращения URL-адресов, который сокращает ваши громоздкие ссылки до более управляемых и удобных URL-адресов.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
OneLinkBio
onelinkbio.com
Получите максимум от своих ссылок в Instagram и TikTok. Создавайте короткие ссылки, уникальные страницы OneLinkBio и получайте правильную статистику ваших посетителей.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Pixel
pxl.to
Pixel помогает компаниям добиться успеха, превращая их ссылки в мощные маркетинговые инструменты.
Onelink.to
onelink.to
Упростите загрузку приложений с помощью onelink.to всех магазинов приложений.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.
cutt.ly
cutt.ly
Получите полный контроль над короткими ссылками Полная платформа для сокращения URL-адресов, управление ссылками, аналитика ссылок, глубокие ссылки, генератор QR-кодов и ссылки в биографии. Сокращайте, брендируйте, управляйте, отслеживайте и делитесь своими ссылками без особых усилий.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.
Dub
dub.co
Альтернатива Bitly с открытым исходным кодом. Dub — это сокращатель ссылок с открытым исходным кодом, встроенной аналитикой и бесплатными пользовательскими доменами.
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny помогает вам создавать, отслеживать и анализировать каждое взаимодействие с вашими фирменными короткими ссылками. Крошечные особенности: * Сокращение ссылок * Фирменный домен * Пользовательская короткая ссылка * Аналитика в реальном времени * Вариант ссылки * Географическая привязка * Пиксель ...
T.LY
t.ly
T.LY — это сервис по сокращению кратчайших ссылок в мире, предназначенный для отслеживания, брендирования и обмена короткими URL-адресами.
y.gy
app.y.gy
Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...
GoLinks
golinks.io
Интуитивно понятные, безопасные ссылки Go, которыми делятся команды. GoLinks® повышает производительность, помогая командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью запоминающихся коротких ссылок, называемых go/links.
Incises
incises.com
Инструмент «Все в одной ссылке» — Incisions.com. Премиум-инструмент для создания ссылок для добавления призыва к действию на любой странице, биоссылки, мультиустройства/геотаргетинга по одной ссылке и сокращения URL-адресов.
Upslash
upslash.io
Помогите командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью легко запоминающихся коротких ссылок, называемых ссылками перехода.
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io позволяет вам увеличить отдачу от инвестиций в ссылки, которыми вы делитесь, позволяя сокращать, брендировать и оптимизировать ваши URL-ссылки с помощью запоминающихся призывов к действию, пикселей ретаргетинга и превращать каждую ссылку, которой вы делитесь, в фирменный актив. Вот что он...
Teenyfy
teenyfy.com
Простая для понимания платформа сокращения URL-адресов и управления ссылками с фирменными URL-адресами, многочисленными основными моментами и постоянным расследованием мельчайших деталей. Наши короткие связи знают, как, когда и где кто-то нажал или связался с вашими сокращенными ссылками и многое др...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk — это 100% бесплатная платформа, которая позволяет вам создать персонализированную и легко настраиваемую страницу, содержащую все важные ссылки, которыми вы хотите поделиться со своей аудиторией. Его можно использовать на социальных платформах, таких как Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, ...
Tapper
tapper.ai
Tapper дает современным маркетинговым командам умную ссылку для каждой кампании. Ссылки на бренды, перенаправление, ретаргетинг, глубокие ссылки, аудитории A/B-тестирования и точное измерение эффективности ваших кампаний на разных платформах и каналах.
UTM Link
utmlink.io
Создавайте, управляйте, отслеживайте и делитесь своими фирменными короткими ссылками с помощью UTMLink.io. Позвольте вашим клиентам чувствовать себя в безопасности, нажимая на вашу фирменную ссылку. Поддержка агентств и маркетологов, работающих с данными: * Быстрое и надежное создание ссылок * Авто...
TLinky
tlinky.com
Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me — бесплатный инструмент для сокращения URL-адреса или ссылки. Используйте наш URL Shortener, чтобы создать сокращенную ссылку, которую будет легче запомнить. * Легко сократить: Goo-Gl.me — это просто и быстро. Введите длинную ссылку, чтобы получить сокращенную ссылку. * Статистика: провер...
lc.cx
lc.cx
Lc cx — это простая и мощная маркетинговая платформа для создания и управления ссылками, которая позволяет вам создавать, публиковать и делиться короткими ссылками в ваших сообществах, используя название вашего бренда или наш сокращатель URL-адресов. Один инструмент для всех ваших потребностей: инд...
Shylnk
shylnk.com
Бесплатный URL Shortener с премиум-функциями. У него также есть расширение для Chrome.
Shorten.REST
shorten.rest
RESTful API для сокращения URL-адресов * Приступайте к работе за считанные минуты, без звонков по продажам или презентаций. * Бесплатный SSL-сертификат для всех ваших доменов * Создавайте неограниченное количество фирменных коротких URL-адресов. * Отслеживайте неограниченное количество кликов для ка...
Terminus.app
terminusapp.com
Создавайте, управляйте, сотрудничайте и делитесь своими URL-адресами отслеживания. Все ваши теги и URL-адреса в одном месте. * Постоянно соблюдайте правила маркировки UTM (или CID). Сделайте ваши отчеты Google Analytics, Adobe и другие более точными и информативными: включите нижний регистр, ограни...
Bitly.Pk
bitly.pk
Лучший сервис сокращения URL-адресов. Создавайте бесплатные неограниченные короткие ссылки для вашего бизнеса. Вы можете создавать и делиться фирменными ссылками с личными доменами на bitly.pk.
Replug
replug.io
Сокращайте, отслеживайте и оптимизируйте свои ссылки с помощью запоминающихся призывов к действию, пикселей ретаргетинга, фирменных ссылок и мощной аналитики.
T2M URL Shortener
t2mio.com
Сокращатель URL-адресов T2M — это универсальная платформа для управления ссылками. Лучший инструмент для сокращения URL-адресов с фирменным доменом и API. Персонализированные короткие ссылки с QR-кодами, расширенной аналитикой и отчетами. Вариант выделенного экземпляра для агентств.
Linkjoy
linkjoy.io
Благодаря Linkin Bio, ретаргетингу URL-адресов и курируемым страницам Linkjoy поможет вам Повышайте узнаваемость бренда, привлекайте больше потенциальных клиентов и однократно перенацеливайтесь Посетители.
RetargetKit
retargetkit.com
Отслеживайте свои клики и коэффициенты конверсии, собирайте потенциальных клиентов, создавая веб-страницы для своей универсальной платформы партнерских продуктов за несколько кликов.