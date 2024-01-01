WebCatalog

Tapper

Tapper

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tapper.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tapper в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Tapper gives modern marketing teams a smart link for every campaign. Brand links, redirect, retarget, deep-link, A/B test audiences, and precisely measure the performance of your campaigns across platforms and channels.

Категории:

Business
Сокращатель URL-адресов

Веб-сайт: tapper.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tapper, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Bitly

Bitly

bitly.com

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

GoLinks

GoLinks

golinks.io

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mediatool.com

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Linkjoy

linkjoy.io

Anyword

Anyword

anyword.com

Singular

Singular

singular.net

TLinky

TLinky

tlinky.com

Platformly

Platformly

platform.ly

BL.INK

BL.INK

bl.ink

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