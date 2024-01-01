Tapper gives modern marketing teams a smart link for every campaign. Brand links, redirect, retarget, deep-link, A/B test audiences, and precisely measure the performance of your campaigns across platforms and channels.

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Веб-сайт: tapper.ai

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