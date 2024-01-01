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Katana Run

Katana Run

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: katana.run

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Katana.Run is a digital URL shortener platform designed to simplify and optimize the process of transforming long links into concise, shareable URLs. Its capabilities extend beyond basic link shortening, offering features such as link customization, an integrated link library, and the ability to modify the destination of previously shortened links. Created with the intention to provide a comprehensive yet user-friendly solution, Katana.Run aims to cater to bloggers, marketers, and other digital professionals who frequently manage and share web links. The platform is now accessible through both the Apple Store and Google Play, making it convenient for a broad range of users.

Категории:

Productivity
Сокращатель URL-адресов

Веб-сайт: katana.run

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Katana Run, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Bitly

Bitly

bitly.com

Beacons

Beacons

beacons.ai

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Pixel

Pixel

pxl.to

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

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