Pinggy provides secure tunnels to localhost for share your website or app easily. Create HTTP, TCP or TLS tunnels to your Mac / PC even if it is sitting behind firewalls and NATs. No need to configure a cloud or server to host your websites or apps. Pinggy provides a powerful TUI and a Web Debugger for monitoring and debugging the incoming requests in real time.

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Веб-сайт: pinggy.io

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