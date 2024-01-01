WebCatalog

lc.cx

lc.cx

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: lc.cx

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Lc cx is a simple and powerful link creation and management marketing platform that allows you to create, publish and share short links to your communities using your brand name or our URL shortener. One tool for all your needs: Customized domains, Path customization, Analytics reports, Mobile targeting, Geographic targeting, QR Code templates, Mass creation, Visual links (meta OG), Expiration links, Bio site (links page), Re-targeting pixels, API, Tags, Notes, Data export, RGPD, Help Center, Protection & reputation. Advanced features for businesses: Workspaces, Role assignment, Activity and usage log, Scenarios (automation rules), Destination monitoring,2FA mandatory.

Категории:

Business
Сокращатель URL-адресов

Веб-сайт: lc.cx

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением lc.cx, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Bitly

Bitly

bitly.com

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Upslash

Upslash

upslash.io

T.LY

T.LY

t.ly

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Foxly

foxlyme.com

Kutt

Kutt

kutt.it

Short.io

Short.io

short.io

TLinky

TLinky

tlinky.com

Dub

Dub

dub.co

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Cutmy

Cutmy

cutmy.link

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

T2M URL Shortener

T2M URL Shortener

t2mio.com

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