Альтернативы - lc.cx
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Beacons
beacons.ai
Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com — это оригинальный инструмент для сокращения URL-адресов, который сокращает ваши громоздкие ссылки до более управляемых и удобных URL-адресов.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.
OneLinkBio
onelinkbio.com
Получите максимум от своих ссылок в Instagram и TikTok. Создавайте короткие ссылки, уникальные страницы OneLinkBio и получайте правильную статистику ваших посетителей.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.
Pixel
pxl.to
Pixel помогает компаниям добиться успеха, превращая их ссылки в мощные маркетинговые инструменты.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.
Dub
dub.co
Альтернатива Bitly с открытым исходным кодом. Dub — это сокращатель ссылок с открытым исходным кодом, встроенной аналитикой и бесплатными пользовательскими доменами.
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny помогает вам создавать, отслеживать и анализировать каждое взаимодействие с вашими фирменными короткими ссылками. Крошечные особенности: * Сокращение ссылок * Фирменный домен * Пользовательская короткая ссылка * Аналитика в реальном времени * Вариант ссылки * Географическая привязка * Пиксель ...
Onelink.to
onelink.to
Упростите загрузку приложений с помощью onelink.to всех магазинов приложений.
cutt.ly
cutt.ly
Получите полный контроль над короткими ссылками Полная платформа для сокращения URL-адресов, управление ссылками, аналитика ссылок, глубокие ссылки, генератор QR-кодов и ссылки в биографии. Сокращайте, брендируйте, управляйте, отслеживайте и делитесь своими ссылками без особых усилий.
GoLinks
golinks.io
Интуитивно понятные, безопасные ссылки Go, которыми делятся команды. GoLinks® повышает производительность, помогая командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью запоминающихся коротких ссылок, называемых go/links.
Incises
incises.com
Инструмент «Все в одной ссылке» — Incisions.com. Премиум-инструмент для создания ссылок для добавления призыва к действию на любой странице, биоссылки, мультиустройства/геотаргетинга по одной ссылке и сокращения URL-адресов.
Upslash
upslash.io
Помогите командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью легко запоминающихся коротких ссылок, называемых ссылками перехода.
Tapper
tapper.ai
Tapper дает современным маркетинговым командам умную ссылку для каждой кампании. Ссылки на бренды, перенаправление, ретаргетинг, глубокие ссылки, аудитории A/B-тестирования и точное измерение эффективности ваших кампаний на разных платформах и каналах.
T.LY
t.ly
T.LY — это сервис по сокращению кратчайших ссылок в мире, предназначенный для отслеживания, брендирования и обмена короткими URL-адресами.
RetargetKit
retargetkit.com
Отслеживайте свои клики и коэффициенты конверсии, собирайте потенциальных клиентов, создавая веб-страницы для своей универсальной платформы партнерских продуктов за несколько кликов.
Linkly
linklyhq.com
Linkly позволяет превратить любую ссылку в ссылку для отслеживания. Linkly упрощает отслеживание и перенаправление ссылок. Создавайте простые, красивые и фирменные с помощью редиректов, ретаргетинга и многого другого. Вы можете добавить пиксели ретаргетинга, отслеживание конверсий, собственные доме...
y.gy
app.y.gy
Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...
Urless
urless.com
Urless — это сервис, который превращает длинную ссылку в более управляемые и удобные URL-адреса, созданный с использованием мощных инструментов, которые помогут вам развивать и защищать свой бренд. Он предлагает генераторы QR-кодов с аналитикой для отслеживания, создания целевых страниц, цифровых ви...
Trotto
trot.to
Trotto — это ваши данные, мгновенно и интуитивно. Получайте доступ, ищите и делитесь ресурсами команды так быстро, как только сможете их произнести. Trotto позволяет сотрудникам использовать ссылки Go; сократите любой URL-адрес с помощью запоминающегося ключевого слова (go/HR или go/code). Помните,...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io — это аутентичные фирменные короткие ссылки NextGen. Создавайте уникальные, содержательные короткие ссылки, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего бренда, привлечь внимание и повысить рейтинг кликов. Сообщите своим клиентам, что ваша компания поделилась URL-адресом, и сделайте ссылки, ...
Spotlesslink
spotlesslink.com
Контролируйте свои ссылки с помощью расширенных функций сокращения, таргетинга и отслеживания. * Полная платформа управления ссылками для брендинга, отслеживания и обмена короткими ссылками. * Познакомьтесь со своей аудиторией с помощью нашей подробной статистики и лучше поймите эффективность ваших...
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in — это динамичная и инновационная онлайн-платформа, которая позволяет частным лицам, предприятиям и влиятельным лицам оптимизировать свое присутствие в Интернете. Наши передовые решения включают сокращение ссылок, биографические страницы и генерацию QR-кода — все они предназначены для опти...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub — это платформа, упрощающая управление веб-сайтами для частных лиц и предприятий. Наши инновационные инструменты упрощают перенаправление URL-адресов, мониторинг трафика веб-сайта и управление доменными именами. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, маркетологом или веб-разр...
Pinggy
pinggy.io
Pinggy предоставляет безопасные туннели к локальному хосту, чтобы можно было легко поделиться своим веб-сайтом или приложением. Создавайте туннели HTTP, TCP или TLS к вашему Mac/ПК, даже если он находится за брандмауэрами и NAT. Нет необходимости настраивать облако или сервер для размещения ваших ве...
LinkerFit
linkerfit.me
Универсальный инструмент для сокращения ссылок, предлагающий ряд мощных функций. Он позволяет быстро сокращать длинные URL-адреса до кратких ссылок, которыми можно делиться. Кроме того, он предоставляет функции создания QR-кодов, упрощая пользователям доступ к вашему контенту с помощью своих смартфо...
Katana Run
katana.run
Katana.Run — это платформа для сокращения цифровых URL-адресов, предназначенная для упрощения и оптимизации процесса преобразования длинных ссылок в краткие URL-адреса, которыми можно делиться. Его возможности выходят за рамки простого сокращения ссылок, предлагая такие функции, как настройка ссылок...
Bitelink
bitelink.co
Добро пожаловать в Bitelink – где инновации сочетаются с удобством в мире управления ссылками. Попрощайтесь с громоздкими URL-адресами и приветствуйте изящные, доступные для совместного использования ресурсы, которые впечатляют! Почему Битилинк? * Преобразуйте длинные сложные URL-адреса в краткие и...
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io позволяет вам увеличить отдачу от инвестиций в ссылки, которыми вы делитесь, позволяя сокращать, брендировать и оптимизировать ваши URL-ссылки с помощью запоминающихся призывов к действию, пикселей ретаргетинга и превращать каждую ссылку, которой вы делитесь, в фирменный актив. Вот что он...
URL180
url180.com
Раскройте силу своего цифрового присутствия. Повторно привлекайте свою аудиторию, привлекайте ценных потенциальных клиентов и монетизируйте контент. Сокращайте URL-адреса, создавайте страницы с биографическими ссылками, собственные QR-коды, ссылки на визитные карточки, ссылки на файлы и многое друго...
Teenyfy
teenyfy.com
Простая для понимания платформа сокращения URL-адресов и управления ссылками с фирменными URL-адресами, многочисленными основными моментами и постоянным расследованием мельчайших деталей. Наши короткие связи знают, как, когда и где кто-то нажал или связался с вашими сокращенными ссылками и многое др...
ShortSwitch
shortswitch.com
Пользовательский сервис сокращения URL-адресов, который позволяет вам использовать собственный домен или поддомен. Ваши пользователи будут знать, что они нажимают на надежные ссылки, потому что это ваш домен. Только авторизованные пользователи могут создавать ссылки в вашей службе коротких URL-адрес...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk — это 100% бесплатная платформа, которая позволяет вам создать персонализированную и легко настраиваемую страницу, содержащую все важные ссылки, которыми вы хотите поделиться со своей аудиторией. Его можно использовать на социальных платформах, таких как Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, ...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink — это платформа, предлагающая набор инструментов, позволяющих цифровым маркетологам максимально эффективно использовать свою работу. Эта платформа предлагает различные типы инструментов цифрового маркетинга, которые действительно работают. С помощью этого программного обеспечения для циф...
once.to
once.to
Once.to — это современный, производительный и многофункциональный инструмент для сокращения URL-адресов (сокращатель ссылок), который предлагает обширное отслеживание кликов и аналитику ссылок, правила таргетинга, отслеживание параметров UTM, A/B-тестирование и т. д. Он также легко интегрируется с д...
Neontools.io
neontools.io
Neontools — это бесплатный набор инструментов онлайн-маркетинга 8-в-1, который делает цифровые инструменты доступными каждому. Включая анализатор хэштегов, средство создания коротких ссылок, микролендинги и т. д. — все необходимые маркетинговые инструменты для вашего бизнеса в одном месте.
UTM Link
utmlink.io
Создавайте, управляйте, отслеживайте и делитесь своими фирменными короткими ссылками с помощью UTMLink.io. Позвольте вашим клиентам чувствовать себя в безопасности, нажимая на вашу фирменную ссылку. Поддержка агентств и маркетологов, работающих с данными: * Быстрое и надежное создание ссылок * Авто...
Uplifter
uplifter.ai
Создавайте надежные UTM-ссылки для отслеживания всех ваших маркетинговых кампаний. Предоставляйте достоверные данные в Google Analytics и Adobe Analytics. Превратите эти данные в полезную информацию. Uplifter берет на себя тяжелую работу по аналитике и помогает маркетологам принимать меры… быстре...
TLinky
tlinky.com
Добро пожаловать в TLinky — лучшее решение для управления ссылками! В TLinky они дают возможность частным лицам, маркетологам и предприятиям оптимизировать свое присутствие в Интернете и упростить маркетинговые кампании. С их универсальной платформой вы можете легко управлять, отслеживать и делитьс...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me — бесплатный инструмент для сокращения URL-адреса или ссылки. Используйте наш URL Shortener, чтобы создать сокращенную ссылку, которую будет легче запомнить. * Легко сократить: Goo-Gl.me — это просто и быстро. Введите длинную ссылку, чтобы получить сокращенную ссылку. * Статистика: провер...
Foxly
foxlyme.com
Foxly, сокращатель ссылок, включает в себя множество функций, которые позволяют вам настроить сокращенную ссылку и создать идеальный призыв к действию, а также возможность отслеживать своих подписчиков и взаимодействовать с ними всякий раз, когда вы делитесь с ними своим контентом. Все начинается с...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — это новый инструмент для сокращения URL-адресов со встроенной аналитикой. Вам следует полностью рассмотреть возможность перехода на него, потому что он: * молниеносно, * поставляется с дополнительными инструментами, такими как генератор динамических QR-кодов, менеджер виртуальных визитных...
Tapz
tapz.in
Превратите посетителей вашего сайта в клиентов, привлекая их через Tapz, и увеличивайте аудиторию с помощью инструментов продвижения, виджета социальных сетей и платформы социального чата.
Cutmy
cutmy.link
Увеличьте эффективность своих кампаний, создавая динамические ссылки, QR-коды и биографические страницы, и получайте мгновенную аналитику. Функции, которые вам когда-нибудь понадобятся: * Пользовательская целевая страница * Накладки с призывом к действию * Отслеживание событий * Умный таргетинг * ...
Socxly
socxo.com
Первый в своем роде набор органических инструментов маркетинга в социальных сетях, который поможет вам расширить охват, лучше представить свой контент в СМИ, отслеживать и измерять ваши репосты. Это ваш универсальный набор инструментов для преобразования ссылок, которыми вы делитесь, в смарт-ссылки....
Delivr
delivr.com
С 2008 года это надежный, ориентированный на конфиденциальность динамический генератор QR-кодов для подключенной упаковки, интеллектуальных этикеток, печатных и вещательных СМИ, а также рекламы DOOH. Динамические QR-коды со сверхспособностями и практически безграничными возможностями. Все, что вам н...
LinkMngr
linkmngr.com
LinkMngr — это комплексное решение для управления ссылками, позволяющее размещать ваши ссылки! Это делает обмен быстрым и простым. Это означает увеличение трафика к вашему бренду, что приведет к появлению множества новых клиентов. LinkMngr — это больше, чем просто инструмент для сокращения ссылок. ...
Shylnk
shylnk.com
Бесплатный URL Shortener с премиум-функциями. У него также есть расширение для Chrome.
Lnnkin
lnnkin.com
Lnnkin — это бесплатный инструмент для сокращения URL-адресов, который предоставляет компаниям уникальные и фирменные короткие ссылки, а также аналитику сокращенных ссылок. Основная цель Lnnkin — изменить способ взаимодействия Интернета со ссылками на веб-сайты, предоставляя безопасные короткие ссыл...
Shorten.REST
shorten.rest
RESTful API для сокращения URL-адресов * Приступайте к работе за считанные минуты, без звонков по продажам или презентаций. * Бесплатный SSL-сертификат для всех ваших доменов * Создавайте неограниченное количество фирменных коротких URL-адресов. * Отслеживайте неограниченное количество кликов для ка...
JotURL
joturl.com
10 ПРОДУКТОВ В ОДНОМ Мощный и эффективный маркетинговый инструмент, предназначенный для повышения результатов и конверсий входящего маркетинга с лучшим пользовательским интерфейсом: Vanity Url / Ремаркетинг / Конверсия / Призыв к действию / Deep Link / Easy Deep Link / InstaURL / WhatsURL / Таймер ...
Terminus.app
terminusapp.com
Создавайте, управляйте, сотрудничайте и делитесь своими URL-адресами отслеживания. Все ваши теги и URL-адреса в одном месте. * Постоянно соблюдайте правила маркировки UTM (или CID). Сделайте ваши отчеты Google Analytics, Adobe и другие более точными и информативными: включите нижний регистр, ограни...
Jelly URL
jellyurl.com
Jelly URL — это сокращатель ссылок нового поколения с возможностью планировать изменения мест назначения ссылок. С помощью Jelly URL вы можете создавать собственные ссылки, добавлять собственные домены, генерировать QR-коды, включать отслеживание UTM, планировать изменения ваших ссылок и многое друг...
Bitly.Pk
bitly.pk
Лучший сервис сокращения URL-адресов. Создавайте бесплатные неограниченные короткие ссылки для вашего бизнеса. Вы можете создавать и делиться фирменными ссылками с личными доменами на bitly.pk.
Replug
replug.io
Сокращайте, отслеживайте и оптимизируйте свои ссылки с помощью запоминающихся призывов к действию, пикселей ретаргетинга, фирменных ссылок и мощной аналитики.
T2M URL Shortener
t2mio.com
Сокращатель URL-адресов T2M — это универсальная платформа для управления ссылками. Лучший инструмент для сокращения URL-адресов с фирменным доменом и API. Персонализированные короткие ссылки с QR-кодами, расширенной аналитикой и отчетами. Вариант выделенного экземпляра для агентств.