Software de chat en vivo - Aplicaciones más populares - Islas Salomón

SaleSmartly

salesmartly.com

Plataforma omnicanal de comunicación con el cliente, integrando Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, Email, WeChat. Todas las funciones para ayudarle a brindar un soporte mejor y más rápido: * Centralice todos sus mensajes multicanal en un solo lugar: participe sin problemas en ventas, marketing o servicios a través de Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat y más, asegurando una experiencia de cliente unificada. * Complete la atención al cliente en segundos, no en horas: reduzca los tiempos de respuesta y aumente la eficiencia eliminando tareas repetitivas con nuestra automatización integrada. Trabaje de manera más inteligente, no más intensa, para poder concentrarse en hacer crecer su negocio. * El chat compartido permite a los equipos colaborar de manera eficiente con disciplina y planificación: consolide todos los canales de mensajería en un backend y colabore de manera eficiente entre equipos con distribución automatizada de chat y distribución de sesiones internas. * Segmente, rastree y analice de manera eficiente y conveniente a sus clientes en un solo lugar: cree bases de datos de contactos, acceda al historial completo de actividad de contactos, al historial de navegación y sincronice sus datos con su sistema de información. * Realizar un seguimiento de las tendencias y los indicadores clave: las métricas visuales multidimensionales muestran claramente las conexiones entre los tipos de consultas, canales, clientes, productos, ventas y más. Haga que los datos sean fáciles de medir y compartir para ayudarle a desarrollar planes de negocios. * Hable el idioma del cliente, incluso si no es su idioma nativo: nuestras traducciones en tiempo real le permiten comunicarse con confianza con sus clientes y acceder a los mercados internacionales.