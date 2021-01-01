برنامج البريد الإلكتروني للمعاملات - التطبيقات الأكثر شعبية
يقوم برنامج البريد الإلكتروني للمعاملات بأتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني بناءً على إجراءات محددة مسبقًا بواسطة المستلمين. تعتبر هذه الأدوات ضرورية للشركات للتفاعل مع عملائها، مما يوفر اتصالات مخصصة وفي الوقت المناسب. تشمل الأمثلة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية لحسابات الوسائط الاجتماعية الجديدة، أو تأكيدات الطلب لمعاملات التجارة الإلكترونية، أو تأكيدات الاشتراك في النشرات الإخبارية. يلعب برنامج البريد الإلكتروني للمعاملات دورًا حيويًا في جهود الاحتفاظ بالعملاء والمبيعات والتسويق والعلاقات العامة من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة في الوقت المناسب. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج البريد الإلكتروني للمعاملات ما يلي: * أدوات الرد الآلي على البريد الإلكتروني: تتيح الإرسال التلقائي لرسائل البريد الإلكتروني الناتجة عن إجراءات أو أحداث محددة. * المشغلات المستندة إلى الإجراء: تمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا استجابةً لتفاعلات المستخدم أو أحداث النظام. * التخصيص والتخصيص: يوفر القدرة على تخصيص رسائل البريد الإلكتروني بمحتوى ديناميكي مخصص لكل مستلم. * التكامل مع برامج الأعمال: يتزامن مع أدوات الأعمال المختلفة مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنصات التجارة الإلكترونية للاستفادة من بيانات العملاء وزيادة الفعالية. * الإدارة والتحليلات: توفر أدوات إدارية لمراقبة وتتبع تسليم البريد الإلكتروني، وأسعار الفتح، ونسب النقر إلى الظهور، والمقاييس الأخرى ذات الصلة لتقييم فعالية حملات البريد الإلكتروني. يعمل برنامج البريد الإلكتروني للمعاملات على تبسيط عمليات الاتصال وتعزيز تجارب العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات في مختلف الصناعات.
إرسال تطبيق جديد
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud هي خدمة حوسبة سحابية تقدمها شركة Oracle Corporation توفر الخوادم والتخزين والشبكات والتطبيقات والخدمات من خلال شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تديرها شركة Oracle Corporation. وتسمح الشركة بتوفير هذه الخدمات عند الطلب عبر الإنترنت.
Mailtrap
mailtrap.io
فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Postmark
postmarkapp.com
يقوم Postmark بتسليم البريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات إلى العملاء في الوقت المحدد وفي كل مرة.
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Mailgun
mailgun.com
واجهات برمجة تطبيقات قوية للبريد الإلكتروني للمعاملات تمكنك من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وتتبعها، وقد تم تصميمها مع وضع المطورين في الاعتبار. تعلم المزيد اليوم!
Mailjet
mailjet.com
قم بتبسيط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتعزيز مبيعاتك باستخدام Mailjet. نحن نخدم جميع احتياجات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال خدمة واحدة بسيطة وقوية.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات: تسليم مضمون وفوري تحمل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات معلومات مهمة. ZeptoMail هي خدمة موثوقة وآمنة تقوم بتسليم رسائل البريد الإلكتروني المهمة هذه على الفور. بفضل التسليم عالي السرعة ووضع البريد الوارد الرائع، يعني ZeptoMail أنك لم تعد تبقي عملائك في انتظ...
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
SparkPost
developers.sparkpost.com
أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Courier
courier.com
البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Helpmonks
helpmonks.com
اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Knock
knock.app
البنية التحتية للإخطارات للمطورين. Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك.
MailerSend
mailersend.com
أوه
Jango Mail
jangomail.com
com.jangoMail. نشر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسة. البريد الإلكتروني الخاص بك طريقك. الدعم المباشر. التقارير في الوقت الحقيقي. 888-465-2646.
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
Big Mailer
bigmailer.io
منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني بأسعار معقولة - مجمعة + متقطعة + معاملات - ما يصل إلى 1000 جهة اتصال مجانية، تدعم BigMailer جميع أنواع حملات البريد الإلكتروني الرئيسية - المجمعة، والأتمتة، والتقطير، والمستجيبين التلقائيين، وRSS إلى البريد الإلكتروني، والمعاملات - وتسمح للمرسلين ذوي الحجم الكبير بدم...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Act-On
act-on.com
منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email عبارة عن منصة تسويقية مبنية على محرك التسليم الأكثر فعالية من حيث التكلفة. انضم إلى عشرات الآلاف من الشركات التي ترسل بالفعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها!
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly هي أداة مجانية للتسويق عبر البريد الإلكتروني مصممة لإرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل إخبارية مخصصة إلى جهات الاتصال الخاصة بك. نحن نضمن لك نجاح التسويق عبر البريد الإلكتروني. ولهذا الغرض، نقدم دعمًا واستشارات مجانية للعملاء لحملة البريد الإلكتروني الأولى الخاصة بك. في هذه الجلسة، سنتعرف ع...
Transpond
transpond.io
جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
ClickSend
clicksend.com
تواصل مع عملائك وموظفيك عبر الرسائل النصية القصيرة والصوت والبريد الإلكتروني والوسائط الغنية والبريد المباشر والمزيد باستخدام ClickSend. من الفردي إلى التوسع من خلال تطبيق الويب أو واجهة برمجة التطبيقات أو التكامل.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent هو حل لأتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني مصمم للشركات الصغيرة سريعة النمو ذات الميزانيات المحدودة. هدفنا هو توفير الميزات على مستوى المؤسسة لبعض أكبر منافسينا بسعر يستطيع الجميع تحمله. في معظم الحالات، ليست هناك حاجة أبدًا إلى تحصيل آلاف الدولارات مقابل هذه الميزات المتقدمة، ولكنه...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO هو الحل الموثوق والقابل للتطوير لتسليم البريد الإلكتروني. إن الخوادم العالمية وواجهة برمجة التطبيقات القوية والتقارير القوية تميزنا. جرب خطتنا المجانية!
Mailmodo
mailmodo.com
لا تحصل على ما يكفي من التحويلات؟ استخدم أفضل أفكار تدفق البريد الإلكتروني لكل صناعة لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون.
sendwithus
sendwithus.com
يساعد Sendwithus الفرق الصغيرة على إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات خارج كود المصدر الخاص بهم، مما يؤدي إلى سير عمل مبسط ورسائل بريد إلكتروني خاصة بالعلامة التجارية دائمًا.
Maropost
maropost.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!
CritSend
critsend.com
CritSend هو الحل لمشاكل التسليم الخاصة بك. قامت CritSend، التي تأسست عام 2007، بتطوير أول خدمة لمواجهة تحدي إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. هدف CritSend: تسهيل تسليم رسائل البريد الإلكتروني في البريد الوارد لعملائك. وإدراكًا لتحديات قابلية التسليم، قررت CritSend أن تقدم ل...
rapidmail
rapidmail.com
يمكن لأي شخص إنشاء وإرسال رسائل إخبارية ناجحة باستخدام البريد السريع. سهل الاستخدام، ويتميز بالتسليم الموثوق به والمتوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وستكون قادرًا على إرسال رسائل إخبارية حديثة دون معرفة تسويقية متخصصة. انضم إلى أكثر من 200.000 عميل وضعوا ثقتهم بالفعل في البريد...
Primailer
primailer.com
نتطلع إلى تنمية الأعمال التجارية من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني. إذن PRIMAILER موجود من أجلك حيث يمكن للمرء إرسال رسائل البريد الإلكتروني وحملات بريدية جماعية قائمة على النتائج. أنشئ رسائل بريد إلكتروني جماعية بخطوات سهلة وحقق المزيد من المبيعات مع أفضل مزود خدمة بريد إلكتروني جماعي. * إمكا...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend هو مزود خدمة بريد إلكتروني مستقل (ESP) متخصص في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. تم تصميم خدمات AhaSend لضمان تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك بشكل موثوق وفعال. يضعك مقدمو خدمات ESP الآخرون بين قوسين أو يفرضون عليك رسومًا مقابل عدد المستلمين في قائمة جهات ...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP هي خدمة SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) موثوقة وغنية بالميزات مصممة لتبسيط تسليم البريد الإلكتروني للشركات والأفراد على حدٍ سواء. باستخدام TurboSMTP، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة وأمان، مما يضمن وصول رسائلهم إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين دون تأخير أو تعقيدات....
Freshmarketer
freshmarketer.com
يساعد Freshmarketer فرق التسويق على تقديم تجارب أكثر تخصيصًا للعملاء في كل نقطة اتصال عبر دورة حياتهم. احصل على رؤى حول سلوك جمهورك ومشاركته لإنشاء تجارب فريدة للمشتري. يمكنك أتمتة المحادثات مع زوار موقع الويب باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتقسيم جهات الاتصال إلى قوائم، وإنشاء...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay هي خدمة بريد إلكتروني للمعاملات، تضمن وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات وتسمح لك بالوصول إلى التحليلات التفصيلية في الوقت الفعلي. لم يكن إرسال الملفات المرفقة والفواتير وبيانات البطاقة وإعادة تعيين كلمة المرور بهذه السهولة والأمان والفعالية من قبل.
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy عبارة عن منصة بريد إلكتروني للمعاملات تلبي متطلبات حالات الاستخدام مثل إعادة تعيين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلمة المرور ورسائل البريد الإلكتروني لمرة واحدة (OTP) ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وما إلى ذلك. تساعدك منصة Mailazy على إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات بسل...
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمه...
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من ...
Kasplo
kasplo.com
تم تصميم برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني Kasplo لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع. استمتع بتجربة قوية للاحتفاظ بالعملاء ودورة الحياة والتحويلات.
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com هو حل متميز لتسليم البريد الإلكتروني وترحيل البريد الإلكتروني الذي يمكّنك من إرسال وتتبع رسائل البريد الإلكتروني ذات الحجم الكبير دون عناء.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint عبارة عن منصة بريد إلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API). تستخدم فرق البرامج Waypoint لإنشاء إشعارات البريد الإلكتروني وتنسيقها ومراقبتها.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer هي منصة التسويق الرقمي الوحيدة الشاملة التي تمكن المؤسسات B2B وB2C وتجار التجارة الإلكترونية والوكالات من تطوير علاقات العملاء عبر حملات التسويق الرقمي ورسائل المعاملات وأتمتة التسويق. على عكس الحلول التسويقية الأخرى المصممة للميزانيات والخبرة على مستوى المؤسسة، تلبي مجموعة SMTPServer ال...
Sidemail
sidemail.io
منصة البريد الإلكتروني الجديدة الخاصة بنظام SaaS الخاص بك وإليك السبب: يمكنك بسهولة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني ودمجها وإرسالها وأتمتتها وتحليلها. يأتي Sidemail مليئًا بالقوالب لأي سيناريو ووظيفة للسماح لك بالبدء في العمل - في دقائق. بمعنى أنه يمكنك التركيز على ما تفعله بشكل أفضل، في حين أن لعبة ...