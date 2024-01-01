WebCatalog

SocketLabs

SocketLabs

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الموقع الإلكتروني: socketlabs.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SocketLabs على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من النجاح في بريدك الإلكتروني. هل تبحث عن تجربة بسيطة وخالية من الصداع؟ لقد حققنا التوازن الصحيح بين حل تسليم البريد الصادر الغني بالميزات، وواجهة لوحة التحكم سهلة الاستخدام، والإعداد الأسهل. يمكنك إعدادها وتشغيلها في دقائق. إن تقنية خادم البريد الإلكتروني الخاصة بنا، والتحليلات المتقدمة، ودعم العملاء المخصص هي ما يساعد شركة SwitchLabs على تقديم تجربة العملاء المثالية. تضمن منتجاتنا وخدماتنا أنه يمكنك: - إرسال بريدك الإلكتروني المهم للتسويق والمعاملات إلى البريد الوارد - الحصول على رؤى مرئية مفصلة للغاية حول أداء بريدك الإلكتروني عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية - الوصول إلى خبراء تسليم البريد الإلكتروني لدينا في حالة ظهور مشكلة - توفير الوقت والجهد المال من خلال الاستفادة من البنية التحتية للبريد الإلكتروني الفعالة والموثوقة من SwitchLabs - التقط البريد الإلكتروني وقم بتخزينه براحة من خلال نظام البريد الإلكتروني الآمن والمتوافق للغاية. في SwitchLabs، نحن نعلم مدى أهمية البريد الإلكتروني لعملك، ولهذا السبب إتقان "علم الوصول إلى البريد الوارد" هو شغفنا.

الفئات:

Business
برامج تتبع البريد الإلكتروني
أدوات تسليم البريد الإلكتروني
برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني
برنامج البريد الإلكتروني للمعاملات

الموقع الإلكتروني: socketlabs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SocketLabs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Pipedrive

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Odoo

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