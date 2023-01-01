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Courier

Courier

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: courier.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Courier على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

الموقع الإلكتروني: courier.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Courier. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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