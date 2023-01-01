قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

الموقع الإلكتروني: courier.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Courier. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.