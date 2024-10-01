بدائل - Courier
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud هي خدمة حوسبة سحابية تقدمها شركة Oracle Corporation توفر الخوادم والتخزين والشبكات والتطبيقات والخدمات من خلال شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تديرها شركة Oracle Corporation. وتسمح الشركة بتوفير هذه الخدمات عند الطلب عبر الإنترنت.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap عبارة عن نظام أساسي لتسليم البريد الإلكتروني لفرق التطوير لاختبار البنية الأساسية للبريد الإلكتروني وإرسالها والتحكم فيها في مكان واحد، ويدعمها أكثر من 150 ألف مستخدم نشط شهريًا. يوفر Mailtrap كافة الأدوات اللازمة للعمل مع رسائل البريد الإلكتروني. اختبار البريد الإلكتروني - لاختبار رسائل ال...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تمكن أكثر من مليون شركة من تسليم أكثر من 12 مليار رسالة يوميًا. يدعم نظام المراسلة متعدد القنوات البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية والمراسلة داخل التطبيق والرسائل النصية القصيرة والأنشطة المباشرة لـ Apple. تم تصميم OneSignal، المدعوم بهندسة معمارية فائقة، ل...
Postmark
postmarkapp.com
Postmark هي خدمة تسليم البريد الإلكتروني التي يحبها المطورون وفرق المنتجات بالفعل. أرسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والتسويق وأرسلها إلى البريد الوارد في كل مرة. تحتفظ Postmark بواحدة من أفضل سمعة التسليم في الصناعة من خلال توجيه رسائل المعاملات والرسائل الترويجية من خلال بنية أساسية م...
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة...
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة ...
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي ا...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكترو...
HelpCrunch
helpcrunch.com
تعد HelpCrunch منصة اتصالات العملاء الأعلى تقييمًا للدعم والتسويق والمبيعات. يمكنك زيادة التحويلات والمبيعات وتحسين الدعم والنمو بشكل أسرع باستخدام HelpCrunch. تشمل الميزات ما يلي: - الدردشة المباشرة - Chatbot - قاعدة المعرفة - التسويق عبر البريد الإلكتروني - النوافذ المنبثقة جرب HelpCrunch مجانًا ل...
GoZen
gozen.io
GoZen Notify عبارة عن إشعار دفع على الويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي لزيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. يمكنك استخدام قناة تسويق العصر الجديد هذه من أجل: إعلان المنتج إعلان منشورات مدونة جديدة إرسال رسائل مخصصة تنبيهات الأحداث والبث المباشر تنبيهات الخصومات المستندة إلى الموقع يحتوي GoZen Notify على ...
Sendbird
sendbird.com
تعتقد Sendbird أن المحادثات هي جوهر بناء العلاقات مع العملاء. على هذا النحو، قمنا ببناء منصة المحادثات الأكثر إثباتًا في العالم لتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الدردشة والصوت والفيديو. يستخدم رواد الصناعة مثل Virgin Mobile وHinge وPaytm Sendbird لزيادة المعاملات والولاء لمئات الملايين من المستخدمين كل...
Mailgun
mailgun.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات القوية التي تمكنك من إرسال واستقبال وتتبع البريد الإلكتروني من تطبيقك بسهولة سواء كنت تستخدم Python أو Ruby أو PHP أو C# أو Node.js أو Java. يعمل تكامل SMTP السهل وواجهة برمجة تطبيقات RESTful البسيطة على التخلص من التفاصيل الفوضوية لإرسال البريد الإلكتروني الخاص بالم...
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعتمد على الرؤى وتحظى بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية مثل Ally Financial وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino's وNestle وDeutsche Telekom وAirtel والمزيد. تستخدم العلامات التجارية الرقمية الأولى والمؤسساتية من أكثر من 35 دولة MoEngage لت...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (المعروفة سابقًا باسم TransMail) هي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني للمعاملات من Zoho. يسمح ZeptoMail للمستخدمين فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، مما يساعدنا على ضمان التسليم الموثوق والمضمون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك. خيارات الإعداد يوف...
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقد...
Mailjet
mailjet.com
Mailjet هو مزود خدمة بريد إلكتروني قوي تستخدمه أكثر من 150.000 شركة في جميع أنحاء العالم لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسويق والمعاملات وإرسالها وتتبعها. يمكن للبنية التحتية المرنة لـ Mailjet التوسع تلقائيًا لإرسال ما يصل إلى 15 مليون رسالة بريد إلكتروني/الساعة (لكل مستخدم) عبر واجهة برمج...
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...
Transpond
transpond.io
إدارة المشتركين وتصميم قوالب جميلة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية وإرسال الحملات وتتبعها. مرحبًا بكم في Transpond - منصة التسويق المتطورة. جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
UserWise
userwise.io
يعد UserWise هو محرك البث المباشر الأكثر تقدمًا المتاح للألعاب، مما يسمح للاستوديوهات بالاحتفاظ بلاعبيها مدى الحياة. يضع برنامج UserWise القوة بين يديك من خلال أدوات التجزئة المتقدمة، وتقويم Liveops البديهي، ومنشئ الحملات المرئية، والأطر القابلة للتخصيص.
Knock
knock.app
Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك. استخدم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا لإشراك المستخدمين، وتعزيز سير العمل عبر القنوات، وإدارة تفضيلات الإشعارات. الميزات الرئيسية: - إدارة القالب - الإخطارات داخل التطبيق - إمكانية الملاحظة - محرك سير العمل - التفضيل...