企業資源規劃系統 - 最受歡迎的應用程式

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IFS 為世界各地製造和分銷商品、建構和維護資產以及管理以服務為中心的營運的公司開發和提供企業軟體。在我們的單一平台內，我們的行業特定產品天生連接到單一數據模型，並使用嵌入式數位創新，以便我們的客戶在對客戶真正重要的時候（即服務時刻）能夠發揮最佳水平。我們員工的行業專業知識和不斷發展的生態系統，以及在每一步創造價值的承諾，使 IFS 成為我們行業公認的領導者和最值得推薦的供應商。