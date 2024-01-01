企業資源規劃系統 - 最受歡迎的應用程式

企業資源規劃 (ERP) 系統簡化和管理生產、財務、人力資源和供應鏈等各部門的日常業務運作。範例包括 Oracle Netsuite 和 SAP ERP。 ERP 實施的好處包括 AP 自動化、財務管理和改善醫療保健中的病患照護。 ERP 軟體有利於薪資處理、時間追蹤和庫存管理，從而提高生產力和效率。透過打破部門孤島，ERP 系統可確保所有團隊安全存取基本資料和指標。即時報告和分析儀表板讓使用者了解部門績效。 ERP 系統的關鍵功能通常包括總帳和現金管理等會計功能、招聘和工資等人力資源功能、基本銷售和客戶管理功能、採購工作流程、庫存和倉庫管理、高級供應鏈模組、生產模組以及報告和分析。 對於有獨特需求的企業，ERP 系統可以與 CRM 軟體、專業服務自動化軟體或基於專案的 ERP 系統集成，以增強功能並提供全面的營運視圖。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前稱為 TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，允許您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立於 2008 年，是一家為中小型企業 (SMB) 開發基於雲端和瀏覽器的企業資源規劃 (ERP) 軟體的技術供應商。公司總部位於華盛頓州貝爾維尤（西雅圖大都會區）。
Sage Intacct
intacct.com
與 AICPA 的第一家也是唯一一家為任何規模的公司提供會計和財務管理軟體的首選提供者一起提高投資回報率並改造您的組織。
MYOB Australia
myob.com
與 MYOB 一起忙碌起來。單一系統可自動執行您的日常任務，並透過最新資源了解影響您業務的因素。
Dolibarr
dolibarr.org
基於網路的ERP 和CRM 開源軟體，用於管理專業或基礎活動（中小企業、自由工作者或大公司）：報價或商業提案、發票、產品、聯絡人、議程、訂單、採購、庫存、電子郵件、CMS、POS
MRPeasy
mrpeasy.com
簡單但功能強大的基於雲端的製造 ERP/MRP 軟體。生產、庫存、客戶、採購、財務和團隊的無縫管理。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是一款全通路零售管理系統，可將您的訂單、庫存、財務、POS 和 CRM 集中於一處。
Exact
exact.com
專案規劃解決方案可協助企業產生報價、向員工分配任務、建立發票和預測收入。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
MYOB New Zealand
myob.com
與 MYOB 一起忙碌起來。單一系統可自動執行您的日常任務，並透過最新資源了解影響您業務的因素。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使製造商能夠連接、自動化、追蹤和分析其業務的各個方面（從車間到頂層），以推動業務轉型。 Plex 智慧製造平台建構於雲端，包括MES、ERP、供應鏈管理、工業物聯網和分析，用於連接人員、系統、機器和供應鏈，使他們能夠在不斷變化的環境中以精確、高效和敏捷的方式引領產業發展。市場。
Striven
striven.com
Striven 是一款一體化業務管理軟體套件，包含您的組織成功所需的一切。
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是許可開源 ERP（企業資源規劃）軟體領域的領導者。 OpenPro 的 ERP 軟體解決方案為小型企業到大型企業提供靈活、可擴展且功能齊全的管理系統。該系統的模組化設計為客戶提供了最大的靈活性。 OpenPro 可以作為一個經濟高效的小型企業帳戶系統，並具有功能齊全的製造會計軟體。 OpenPro 擁有電子商務軟體所需的最新功能，也是經過驗證的供應鏈軟體供應商。 在過去的 10 年裡，OpenPro 軟體一直採用開源 PHP 編寫，採用開放式架構（可以在任何硬體和 SQL 資料庫上運行）。借助 OpenPro 的文檔成像等高級功能；綠色無紙化工作流程；整合條碼；整合式電話...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum 是雲端製造軟體，可將您的車間與即時數據連接起來，以便更快地做出更好的決策。
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfil is the only ERP designed for eCommerce & wholesale merchants. With the rise in multi-channel commerce, Fulfil was built with the simple idea that merchant operations need to be simplified in order to deliver amazing retail experiences. Fulfil enables businesses to turn their back office opera...
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP 擁有超過 100 萬以上的滿意用戶、800 多個銷售和支援中心，在簡化 GST 適應過程方面一直是真正的領導者。 MARG ERP Ltd. 擁有專業知識，可為所有企業提供完美的客製化庫存和會計解決方案，以實現 GST 合規。 Marg ERP 是 GST 領域領先的軟體應用程式供應商，一直是幫助企業順利過渡到 GST 的關鍵參與者。我們提供庫存和會計軟體解決方案來優化業務並幫助他們完成商品及服務稅轉型之旅。 Marg 始終相信為不斷變化的商業環境增加價值和永續性，是服務中小企業和中小微型企業的關鍵參與者 Marg ERP 提供全面的薪資軟體“HRxpert”，該軟體...
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一個完整的可自訂解決方案，在獨特的環境中整合了業務管理所需的所有應用領域和功能。 Divalto Infinity 涉及您業務的各個層面。它可以降低成本（例如庫存優化、準備、規劃）並提供詳細的利潤分析。無論您的企業營運規模為何，Divalto Infinity 都是一體化管理解決方案！
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支援 - 是一款適用於零售、現場服務和倉庫/庫存管理業務的雲端業務軟體。這款功能強大的一體化 ERP 業務軟體可幫助企業擺脫紙張、電子表格或多個應用程式的束縛，從而節省時間。 20 多年來，Evosus 團隊已協助 500 多家企業簡化流程並實現發展。我們採用這 20 年的最佳實踐來創建 100% 雲端且 100% 出色的商業軟體。 LOU 涵蓋零售 - 服務 - 庫存 - 路線最佳化 - 調度 - 與 QuickBooks Online 整合的報告和財務。
KEBS
kebs.ai
KEBS 是一款商務套件，旨在讓專業服務業的生活變得更加輕鬆。這種現代 ERP 將使企業能夠減少成本和資源洩漏，並將其生產力和獲利能力提高 10 倍。 組織，無論其規模和規模如何，都可以簡化和自動化其日常任務，並輕鬆創建無縫工作流程。 我們的全球客戶對 KEBS 的表現印象深刻 - 使數據成為單一事實來源 - 員工留任率提高 76% - 確保在預算範圍內及時交付項目 - 收入比以前增加了 5 倍 - 提高組織內的透明度 - 讓員工更有責任感 - 客戶滿意度比以前提高了 10 倍 KEBS 很全面。因此，它是您唯一需要的商務套房。
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold 專為您和您的流程而建置。透過圍繞您的營運精心設計的靈活系統，簡化您的所有流程，包括會計、製造、庫存、訂單、電子商務和運輸。 是否因基本會計系統、Excel 或任何其他軟體包缺乏靈活性和自訂選項而苦苦掙扎？ ERP Gold 與您現有的帳戶和庫存管理軟體無縫集成，創建一個強大的軟體包，為您提供最終的可見性和完全控制。透過同步多個軟體的數據，ERP Gold 產生廣泛的功能、螢幕、報告並自動執行關鍵流程。
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies 是印度製造生態系統的一部分。我們根據製造業發現的問題設計了ERP。 我們希望成為亞洲中小微型企業的第一雲製造 ERP 軟體。我們的產品幫助企業主和企業家管理他們的銷售、採購。生產、保固、現金管理和財務控制。 ACTouch，我們的雲端ERP 解決方案不需要任何應用程式的安裝和配置，因為它可以透過網路提供，並且可以透過PC、筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦等存取。天、每天24 小時可用。因此，沒有停機時間，沒有病毒或垃圾郵件攻擊，沒有硬體和軟體投資，這為 MSME 節省了大量資金。 AcTouch產品的顯著特徵如下。 1.核心業務模組：發票、付款、...
QAD
qad.com
QAD 是下一代雲端製造和供應鏈解決方案的領先供應商。為了在動盪的世界中取得成功，面對供應中斷和需求波動，製造商和供應鏈必須快速響應變化並無縫優化敏捷性、效率和彈性，以提供有效的客戶服務。 QAD 提供自適應應用程式來支援這些自適應企業。 QAD 成立於加州聖塔芭芭拉，客戶遍及全球 84 個國家。數千家企業已部署QAD企業解決方案，包括企業資源規劃（ERP）、數位商務（DC）、供應商關係管理（SRM）、數位供應鏈規劃（DSCP）、全球貿易和運輸執行（GTTE）、企業品質管理系統(EQMS)，連結勞動力和流程智慧。
ERPNext
erpnext.com
ERPNext 是一款免費、開源的整合企業資源規劃 (ERP) 軟體，由印度軟體公司 Frappe Technologies Pvt. 開發。它是使用基於 Python 的伺服器端框架 Frappe 建構在 MariaDB 資料庫系統上。 ERPNext 是製造商、經銷商和服務公司使用的通用 ERP 軟體。它包括會計、CRM、銷售、採購、網站、電子商務、銷售點、製造、倉庫、專案管理、庫存和服務等模組。此外，它還具有特定領域的模組，如學校、醫療保健、農業和非營利組織。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能與 Odoo（以前稱為 OpenERP）、Tryton 和 ...
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks 為中小型企業提供易於使用的企業管理應用程式。 OfficeBooks 解決方案是一種軟體即服務 (SaaS) 產品，可在不犧牲功能和效能的情況下最大限度地減少前期和基礎設施成本。 我們的主要產品是 OfficeBooks.com，這是一個託管的業務管理應用程序，為使用者提供管理銷售、聯絡人、採購、製造、工作訂單和庫存控制的工具。最重要的是，透過雲端中的 OfficeBook，您的系統可以在任何地方使用；在辦公室、家裡或路上。
Unit4
unit4.com
Unit4 是一家軟體公司，為服務組織中的人員設計和提供企業軟體和 ERP 應用程式以及相關專業服務，特別關注專業服務、教育、公共服務和非營利部門。它在歐洲、北美、亞太地區和非洲的23個國家設有子公司和辦事處。 該公司以其人員體驗套件而聞名，包括 Unit4 ERP、Unit4 Financials、Unit4 FP&A 和 Unit4 Talent Management。 2015年，Unit4宣布與微軟合作，在微軟Azure雲端建置自動駕駛業務應用程式。 Unit4 的軟體可在雲端或本地設定中使用，對本地的支援將於 2024 年 12 月結束。 Unit4 的下一代企業資源規劃 (ER...
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies（NYSE：TYL）為公共部門提供整合軟體和技術服務。泰勒的端到端解決方案使地方、州和聯邦政府實體能夠與居民和彼此之間高效、透明地運作。透過連接不同系統中的數據和流程，泰勒的解決方案改變了客戶獲得對其社區機會和解決方案的可行見解的方式。 Tyler 在近 13,000 個地點成功安裝了 40,000 多次，客戶遍及全美 50 個州、加拿大、加勒比海地區、澳洲和其他國際地區。 Tyler 因成長和創新而多次獲得認可，其中包括政府科技公司的 GovTech 100 名單。有關總部位於德克薩斯州普萊諾的標準普爾 500 強公司 Tyler Technologies...
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO 是一家全球領先的企業資源規劃 (ERP) 軟體供應商，專注於關鍵製造和分銷行業。 40 多年來，SYSPRO 的專家團隊不斷滿足獨特的行業需求，並使客戶能夠輕鬆適應和發展。該解決方案具有可擴展性，可部署在雲端、本地或兩者中，並可在任何裝置上透過網路進行訪問，為客戶提供選擇和靈活性。 SYSPRO 始終專注於合作夥伴和客戶的成功。我們不斷發展的解決方案與行業趨勢保持一致，以利用新興技術，使合作夥伴和客戶能夠確保數位化未來。 SYSPRO 在六大洲 60 多個國家/地區擁有超過 15,000 家獲得許可的公司，作為值得信賴的顧問，為每一步提供指導和支援。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
Certinia
certinia.com
Certinia（以前稱為 FinancialForce）提供了一個服務即業務平台，該平台支援並連接服務營運的各個方面，從服務評估和交付到客戶成功管理以及財務規劃和會計。該公司的專業服務自動化 (PSA)、客戶成功和 ERP 解決方案在 Salesforce 領先的雲端平台上交付，提供了運行互聯服務業務、智慧交付和實現業務敏捷性的能力。 Certinia 總部位於加州聖荷西，在世界各地設有辦事處，並獲得了 Haveli Investments、General Atlantic 和 Salesforce Ventures 的支援。欲了解更多信息，請訪問 www.certinia.com。
IFS
ifs.com
IFS 為世界各地製造和分銷商品、建構和維護資產以及管理以服務為中心的營運的公司開發和提供企業軟體。在我們的單一平台內，我們的行業特定產品天生連接到單一數據模型，並使用嵌入式數位創新，以便我們的客戶在對客戶真正重要的時候（即服務時刻）能夠發揮最佳水平。我們員工的行業專業知識和不斷發展的生態系統，以及在每一步創造價值的承諾，使 IFS 成為我們行業公認的領導者和最值得推薦的供應商。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是世界上第一個 FaaS（FOSS 即服務），適用於所有企業規模，並提供大量功能來幫助您增加業務收入。它是一種基於雲端的 CRM，具有很強的可擴展性，因此您可以隨著業務的成長輕鬆添加更多用戶或功能。