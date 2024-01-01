人工智慧聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式

AI 聊天機器人代表了人機互動的重大進步，利用尖端的人工智慧 (AI) 技術讓用戶參與與人類互動非常相似的對話。與依賴預先定義腳本的傳統聊天機器人不同，人工智慧聊天機器人採用自然語言理解 (NLU) 和機器學習 (ML) 演算法，以動態且情境相關的方式理解和回應使用者輸入。 人工智慧聊天機器人的核心在於大型語言模型 (LLM)，這是在大量資料集上訓練的複雜機器學習模型。這些模型使聊天機器人能夠產生模仿人類語言模式和細微差別的回應，透過提供個人化和情境適當的互動來增強使用者體驗。透過分析大量數據，法學碩士使聊天機器人能夠理解上下文、預測用戶需求並自主產生有意義的回應。 人工智慧聊天機器人的顯著特徵之一是它們能夠作為獨立產品獨立運行，無需整合到現有應用程式或網站中。雖然一些解決方案提供與專有業務系統的整合功能，但人工智慧聊天機器人被設計為自主運行，為用戶提供無縫、直觀的對話體驗。 人工智慧聊天機器人的多功能性使它們能夠執行廣泛的任務，包括提供資訊、提供建議，甚至產生內容。此外，這些聊天機器人不斷從使用者互動中學習和改進，隨著時間的推移增強其回應能力和功能。透過分析用戶回饋和行為，人工智慧聊天機器人可以適應個人偏好並完善其對話能力，從而提供越來越人性化的體驗。 人工智慧聊天機器人在各個領域都有應用，包括客戶服務、內容生成、個人協助等。它們徹底改變使用者與技術互動的潛力在於它們能夠提供滿足個人需求和偏好的直覺和自適應介面。 要被歸類為人工智慧聊天機器人，產品必須利用NLU 和ML 等先進的人工智慧技術，作為獨立解決方案獨立運行，根據用戶輸入提供個人化回應，從用戶互動中不斷學習和改進，並促進用戶回饋以增強性能。這些標準確保人工智慧聊天機器人能夠提供反映人類互動的複雜對話體驗，同時在不同領域提供實用性。
提議新的應用程式
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一個答案引擎，可使用大型語言模型為複雜問題提供準確答案
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增強功能，如聊天歷史搜尋、資料夾、整合、提示庫等。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Magai
magai.co
您的 ChatGPT 支援的超級助手。 利用 Magai 革命性的 AI 工具和由 ChatGPT + GPT-4 提供支援的直覺聊天介面，改變您產生和完善內容的方式。
Team-GPT
team-gpt.com
適合整個公司的直覺 GPT 聊天 Team-GPT 保證 2 到 2,000 人的團隊採用 ChatGPT。在一個共享工作空間中組織知識、協作並掌握 AI。
AfforAI
afforai.com
最大限度提高生產力的第二大腦。 Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Gleen AI
gleen.ai
建立針對您的文件進行訓練的自訂 AI 聊天機器人 無論您是尋求簡化客戶服務營運的企業，還是尋求快速高效幫助的個人，我們的人工智慧機器人都可以提供您所需的支援。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
DenserAI
denser.ai
Denser 是一款專為企業客戶打造的開創性雲端應用程序，使他們能夠利用自己的企業資料來利用 genAI 功能。 Denser 使用戶能夠提出全面的對話式查詢，並從資料集中獲得精確的回應。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Octocom
octocom.ai
Octocom 是一個適用於電子商務商店的人工智慧客戶支援平台，可自動執行日常任務的客戶支持，並讓您的團隊只處理特殊情況。與主要電子商務平台和幫助台一鍵集成、售前和售後人工智能支持以及屢獲殊榮的 24/7/365 實時客戶支持，幫助任何規模的品牌設置和集成我們的人工智能 - 所有沒有誇大的成本。
WorkHub
workhub.ai
一個以隱私為中心的對話式人工智慧平台，利用人工智慧代理、商業和開源法學碩士支援來集中知識，從而豐富協作並促進簡化自動化。 WorkHub 為使用者提供多功能對話機器人和工具，提供見解、知識和資料驅動的操作。憑藉無縫整合功能，Workhub可以連接到任何資料庫和應用程序，確保對資訊的全面存取。
SmythOS
smythos.com
SmythOS 正在徹底改變企業使用人工智慧的方式。我們開創性的人工智慧作業系統是同類產品中的第一個，它連接了專門的人工智慧代理網絡，使它們能夠完美和諧地協同工作。與整體人工智慧不同，這種協調方法可以實現更複雜、更具適應性的解決方案，從而推動超高性能，並使企業能夠在競爭格局中實現前所未有的效率和創新。 協調AI是SmythOS的核心。它將孤立的人工智慧工具轉變為一個有凝聚力的網絡，自動化各個業務領域的複雜工作流程。這種協同作用放大了成果，使人工智慧不僅是一種工具，而且是一種策略合作夥伴。 借助 SmythOS，我們讓這個未來變得簡單、便利且強大，為企業提供在競爭激烈的世界中蓬勃發展所需的工...
Hebbia
hebbia.ai
通用人工智慧 (AGI) 使用者介面的開發人員。 Hebbia 的 Matrix 產品是金融、法律、政府和製藥公司使用的知識工作的副駕駛。 Matrix 透過將最複雜的任務分解為可理解的 LLM 操作，準確地處理最複雜的任務。使用者可以與 Matrix 協作，大規模提取、建構和分析數百萬份文檔，從而實現法學碩士的完整工作流程自動化。該平台經過安全構建，可以處理高度敏感的文件，並支援完整的端對端加密。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一個人工智慧生產力平台，可協助公司讓每位員工都能存取並可操作其資訊。其 Dash AI 知識助理可立即回答與工作相關的問題，產生相關內容，尋找文件、訊息、任務等。除了 Web 介面之外，Dash AI 還具有強大的 Slack 整合。它可以添加到公司 Slack 頻道中，可以自動回覆常見問題。 Dashworks 目前與公司技術堆疊中的 20 多個應用程式整合。