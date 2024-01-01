AI 內容檢測軟體 - 最受歡迎的應用程式

AI 內容偵測器是企業識別透過人工智慧 (AI)（也稱為合成媒體）創建的內容不可或缺的工具。鑑於合成媒體軟體的興起以及使用人工智慧寫作助理產生內容的便利性，這些偵測器在提高清晰度和透明度方面發揮關鍵作用。 一些人工智慧內容檢測器可以提供有關內容作者的詳細信息，包括用於創建內容的特定人工智慧模型，而其他檢測器則僅指示內容是否是人工智慧生成的。儘管不斷改進，但這項技術並非完美無缺，並且可能會產生誤報或誤報。 與抄襲檢查軟體相比，人工智慧內容偵測器專門專注於識別人工智慧產生的內容，而不是人類產生的材料。它們具有分析文字或其他內容格式、標記人工智慧生成的片段的能力，並且通常提供置信度分數來表明人工智慧參與的可能性。 要考慮納入人工智慧內容偵測器類別，產品必須證明： * 能夠分析各種形式的內容以確定其是否由人工智慧模型產生。 * 在給定文件中識別和標記人工智慧產生的內容的能力。 * 提供置信度分數，顯示軟體對內容 AI 產生狀態的置信度。
提議新的應用程式
Undetectable AI
undetectable.ai
我們將您標記的人工智慧生成的內容轉換為與您的品牌聲音一致的優質寫作，並使其與人類撰寫的作品沒有區別。我們的人工智慧解決方案可確保獲得難以區分的結果，為您提供能引起受眾共鳴的完美文字。相信我們今天就能提升您的內容遊戲！
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 被超過 100 家媒體覆蓋，是針對 ChatGPT、GPT-4、Bard 的最先進的 AI 偵測器。秒級檢查多達 50000 個字元的 AI 抄襲行為。
Writer
writer.com
Writer 是一款人工智慧寫作助手，可以幫助團隊中的每個人寫好文章。隨時隨地製作清晰、一致且符合品牌的內容。今天免費試用。
Originality.ai
originality.ai
專為嚴肅的內容出版商打造的最準確的人工智慧內容偵測器和抄襲檢查器 如果您是 SEO、內容行銷人員或網站發布者，那麼這個工具是必須的！ 了解您收到的內容的真實來源，並透過 Google AI 內容更新來證明您的網站面向未來。 另外，您現在終於可以用根據您的需求建立的現代工具來取代您的舊版抄襲檢查器。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 是一個反剽竊軟體平台，可以快速準確地在互聯網和資料庫中進行廣泛的搜尋。
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI 是業界領先的 AI 內容偵測工具，可協助檢查使用 ChatGPT、GPT-4、Google Gemini 和更多大型語言模型產生的 AI 內容。 AI 內容偵測器是一款軟體，旨在明確文字的原創性，並確定給定文字是由 ChatGPT 等 AI 文字產生工具編寫還是由人類編寫。人工智慧內容檢測使用大型資料集和許多其他因素來提供此評估。
Beb.ai
beb.ai
為您的品牌接收無盡的創意內容
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性，並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI...
Corrector App
corrector.app
校正器應用程式是最好的語法檢查器，提供多種語言版本！無需帳戶或下載。與文法錯誤說再見！
Content Guardian
contentguardian.ai
不要只依賴一個人工智慧檢查器 沒有任何一個檢查器可以保證完全可信。我們與領先的人工智慧內容偵測器集成，讓您無比確信您的內容似乎是由人類編寫的。
Content at Scale
contentatscale.ai
Content at Scale 的 RankWell 是有史以來第一個無法檢測的 AI SEO 內容編寫器，旨在透過取代僱用編寫團隊的需要來擴展內容行銷，而不會損失品質或冒聲譽風險。從關鍵字到完整的部落格文章（標題、元描述、簡介到結論），無需任何人工幹預。