409A 估值提供者服務 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

409A 估價提供者產生的報告可確定公司普通股的公平市價。根據要求，這些提供者組建了一個分析師團隊，透過檢查其財務數據來評估組織的價值。此類報告對於考慮向員工、投資者和承包商發行股票選擇權的新創公司特別有利。 409A 估值是法律強制規定的，以確保遵守聯邦稅務法規，使公司免受潛在的稅務處罰。如果企業在初始估值後獲得額外資金，原報告公司有責任更新估值以保持準確性。此外，409A 估值提供者經常向企業提供補充稅務服務。