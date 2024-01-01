ChatGate AI是一個集ChatGPT、Gemini、Claude於一體的平台，也是全球數千種AI產品的領航者。 * AI商店：ChatGate AI的最大賣點是AI商店，在這裡你可以找到數千種AI工具和平台來嘗試，涵蓋所有類型的生成式AI。雖然如果您可以對這些工具進行細分以更快地找到您要查找的內容會很方便，但您不能否認所提供的各種選擇。 * GPT：ChatGate AI 還提供針對特定需求客製化的聊天機器人，例如程式碼顧問、激勵助手等。這些工具本質上與 ChatGPT 相同，但進行了全新的繪製，使它們更適合特定需求。雖然這些不同的應用程式目前差異不大，但隨著技術的進步，它們還有很大的改進潛力。 * AI 聊天機器人：ChatGate AI 還擁有自己的內建 AI 功能，讓您可以使用其一系列聊天機器人來提出問題、擴展想法，甚至產生完整的內容，就像我們在上面的範例中所做的那樣。

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