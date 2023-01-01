WebCatalog
ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「ChatGPT」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。

網站： chat.openai.com

免責聲明：WebCatalog 與 ChatGPT 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

Wavechat

Wavechat

app.wavechat.ai

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Kombai

Kombai

app.kombai.com

Talla

Talla

assistant.talla.com

Daydrm.ai

Daydrm.ai

daydrm.ai

Airops

Airops

app.airops.com

Zing Data

Zing Data

console.getzingdata.com

Instant Answers

Instant Answers

instantanswers.xyz

supportal

supportal

app.suportal.co

PromptLayer

PromptLayer

promptlayer.dashboardauth.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策