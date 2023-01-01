Plex Smart Manufacturing Platform

Plex 使製造商能夠連接、自動化、追蹤和分析其業務的各個方面（從車間到頂層），以推動業務轉型。 Plex 智慧製造平台建構於雲端，包括MES、ERP、供應鏈管理、工業物聯網和分析，用於連接人員、系統、機器和供應鏈，使他們能夠在不斷變化的環境中以精確、高效和敏捷的方式引領產業發展。市場。

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