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ConverSight 是一個情境決策智慧平台，基於其專利的增強對話式人工智慧和分析技術建構。 ConverSight 的人工智慧助理 Athena 透過連接客戶資料並使用機器學習技術產生見解和建議來提供業務見解。借助 ConverSight，企業能夠在其響應計劃方法中實施人工智慧，從而實現更高的準確性、更強有力的決策和更順暢的反應時間，從而最終降低成本並大幅改善供應鏈的功能。 ConverSight 充當供應鏈控制塔，幫助企業優化營運、最大程度地減少中斷並即時解決關鍵問題。 ConverSight 的 AI 業務助理 Athena 為企業提供更大的資料可見性和洞察力，以主動改善其供應鏈並做出其他準確、明智的決策

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網站： conversight.ai

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