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Techo ERP 是企業資源規劃軟體。該產品面向製造、零售和專業服務等行業的中小型企業。 該產品具有會計、庫存管理、訂單管理和客戶關係管理模組。 Techo ERP 提供基於角色的儀表板、可自訂的報告和工作流程自動化。該軟體具有可設定的審批流程和審計追蹤。 Techo ERP 透過 API 與薪資系統、電子商務平台和支付網關等流行的第三方應用程式整合。 Techo ERP 需要網路連線和網路瀏覽器才能存取基於雲端的平台。供應商透過電話、電子郵件和聊天提供 24/7 支援。提供實施服務。 Techo ERP 符合監管合規標準。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

網站： techoerp.in

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