ERPNext
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ERPNext 是一款免費、開源的整合企業資源規劃 (ERP) 軟體，由印度軟體公司 Frappe Technologies Pvt. 開發。它是使用基於 Python 的伺服器端框架 Frappe 建構在 MariaDB 資料庫系統上。 ERPNext 是製造商、經銷商和服務公司使用的通用 ERP 軟體。它包括會計、CRM、銷售、採購、網站、電子商務、銷售點、製造、倉庫、專案管理、庫存和服務等模組。此外，它還具有特定領域的模組，如學校、醫療保健、農業和非營利組織。 ERPNext 是 NetSuite 和 QAD 的替代品，功能與 Odoo（以前稱為 OpenERP）、Tryton 和 Openbravo 類似。 ERPNext 作為標兵被 Gartner 列入 ERP FrontRunners 名單。
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