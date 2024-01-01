ACTouch Technologies 是印度製造生態系統的一部分。我們根據製造業發現的問題設計了ERP。 我們希望成為亞洲中小微型企業的第一雲製造 ERP 軟體。我們的產品幫助企業主和企業家管理他們的銷售、採購。生產、保固、現金管理和財務控制。 ACTouch，我們的雲端ERP 解決方案不需要任何應用程式的安裝和配置，因為它可以透過網路提供，並且可以透過PC、筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦等存取。天、每天24 小時可用。因此，沒有停機時間，沒有病毒或垃圾郵件攻擊，沒有硬體和軟體投資，這為 MSME 節省了大量資金。 AcTouch產品的顯著特徵如下。 1.核心業務模組：發票、付款、收據、總帳、庫存模組 2. 使用者存取控制：您可以決定誰必須使用哪些選單和控制項。 3.財務控制：4eye原則（您的職員輸入交易，您可以批准它）。全面控制財務事宜 4. 單一登入：如果您有多個企業，您可以透過單一登入存取它們。無需單獨登入。 5. 附有財務和股票警報、帳齡報告（誰必須向您付款以及支付金額）、銀行狀態報告的儀表板。 6. 為每個供應商或客戶客製化範本（您為誰選擇哪些範本） 7. 批次層級的庫存追蹤。 8. 多幣種交易和發票 9.手機和平板電腦存取（新功能即將發布） 10. 相容印度 GST。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

網站： actouch.com

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