CentralBOS

在 CBOS，我們正在透過為關鍵財務資料建立即時、有價值的儲存庫來重新定義現代化會計流程和系統的含義。 我們基於雲端的全面 ERP 系統為關鍵業務功能提供專業的整合模組，包括： * 庫存管理 * 財務管理 * 客戶關係管理 * 訂單管理 * 人力資源和薪資單 * 現場服務管理 將這些業務營運和會計職能的數據編譯到一個解決方案中，可以為您的團隊提供可靠的記錄系統，使他們能夠在全面了解業務各部門的情況下做出更好的決策。 CBOS ERP 解決方案將透過整合行業最佳實踐的下一代技術來支援您的會計和營運需求，以獲得最佳結果。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

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