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ERP Gold 專為您和您的流程而建置。透過圍繞您的營運精心設計的靈活系統，簡化您的所有流程，包括會計、製造、庫存、訂單、電子商務和運輸。 是否因基本會計系統、Excel 或任何其他軟體包缺乏靈活性和自訂選項而苦苦掙扎？ ERP Gold 與您現有的帳戶和庫存管理軟體無縫集成，創建一個強大的軟體包，為您提供最終的可見性和完全控制。透過同步多個軟體的數據，ERP Gold 產生廣泛的功能、螢幕、報告並自動執行關鍵流程。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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