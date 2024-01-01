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Adm Cloud 是一種雲端中的 ERP 或業務管理系統，為致力於發展的所有類型的公司提供高階營運功能。它提供了強大、直觀和完整的用戶體驗，可轉化為內部和客戶的實際成果。該平台旨在幫助當今的管理人員實現會計、銷售、採購、財務、人力管理、製造和物流流程的自動化，並對其進行最佳化。這是可能的，因為它的模組化配置允許公司所需的模組在需要時整合到基礎平台中。整合商業智慧是其差異化價值主張的一部分；對於需要即時真實數據來做出決策並利用這個 100% 雲端、網路和行動解決方案快速、簡單地實現目標的人來說非常相關。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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