OfficeBooks 為中小型企業提供易於使用的企業管理應用程式。 OfficeBooks 解決方案是一種軟體即服務 (SaaS) 產品，可在不犧牲功能和效能的情況下最大限度地減少前期和基礎設施成本。 我們的主要產品是 OfficeBooks.com，這是一個託管的業務管理應用程序，為使用者提供管理銷售、聯絡人、採購、製造、工作訂單和庫存控制的工具。最重要的是，透過雲端中的 OfficeBook，您的系統可以在任何地方使用；在辦公室、家裡或路上。

目錄 : Business 企業資源規劃系統

網站： officebooks.com

免責聲明：WebCatalog 與 OfficeBooks 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。