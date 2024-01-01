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Manu Online 提供專業的 ERP 解決方案，供中小型公司在材料供應和製造方面使用。我們成立於 2000 年，是最早的線上 ERP 公司之一。 功能包括製造和庫存管理、序號追蹤、端到端可追溯性的批次追蹤、開放API、更高交易量的自動化、多步驟路由、生產計劃和調度、即時MRP、報告工具和不斷增長的功能。可與電子商務和會計系統整合。 Manu Online 非常適合任何行業的任何製造商，他們希望利用強大的雲端業務應用程式來解決您的日常製造挑戰並從長遠來看提高效率。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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