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使用 WebCatalog 上「WinWeb」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

WinWeb 為中小型企業提供一體化 SaaS 平台。客製化的 ERP 平台，包括以下模組：CRM、銷售通路、會計、服務台、庫存控制、ePOS 等等。 WinWeb 主要專注於批發、服務和零售業。每個應用程式起價為 49 美元/下午，或根據您的需求量身定制的整個套件為 99 美元/下午。 WinWeb 提供 ERP 啟動服務和培訓，幫助您啟動和運行。這包括資料導入、行動系統和員工培訓方面的幫助。

網站： winweb.com

免責聲明：WebCatalog 與 WinWeb 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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