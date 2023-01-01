WinWeb 為中小型企業提供一體化 SaaS 平台。客製化的 ERP 平台，包括以下模組：CRM、銷售通路、會計、服務台、庫存控制、ePOS 等等。 WinWeb 主要專注於批發、服務和零售業。每個應用程式起價為 49 美元/下午，或根據您的需求量身定制的整個套件為 99 美元/下午。 WinWeb 提供 ERP 啟動服務和培訓，幫助您啟動和運行。這包括資料導入、行動系統和員工培訓方面的幫助。

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