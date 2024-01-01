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Tyler Technologies（NYSE：TYL）為公共部門提供整合軟體和技術服務。泰勒的端到端解決方案使地方、州和聯邦政府實體能夠與居民和彼此之間高效、透明地運作。透過連接不同系統中的數據和流程，泰勒的解決方案改變了客戶獲得對其社區機會和解決方案的可行見解的方式。 Tyler 在近 13,000 個地點成功安裝了 40,000 多次，客戶遍及全美 50 個州、加拿大、加勒比海地區、澳洲和其他國際地區。 Tyler 因成長和創新而多次獲得認可，其中包括政府科技公司的 GovTech 100 名單。有關總部位於德克薩斯州普萊諾的標準普爾 500 強公司 Tyler Technologies 的更多信息，請訪問 tylertech.com。

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