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S&P Capital IQ Pro 結合了廣泛的數據、強大的分析和深入的行業情報，為我們的客戶提供對其所關注的公司和市場無與倫比的洞察力。除了我們龐大的高品質數據之外，S&P Capital IQ Pro 行動應用程式還使客戶能夠快速輕鬆地存取最新新聞、市場數據、文件和公司資訊。幾乎可以隨時隨地訪問。

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