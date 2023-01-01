SSI Web Trading

西貢證券公司是一家總部位於越南的金融投資服務提供者。該公司從事證券服務，包括證券交易、證券經紀、承銷服務、證券託管以及市場和業務板塊分析。它還提供資產管理服務，包括投資組合管理服務、境內外基金管理服務和投資諮詢服務。此外，公司也提供投資銀行服務，例如境內外資本市場的企業融資諮詢和融資諮詢。其他活動為資金服務，包括資本投資交易活動、債券經紀、承銷和其他資本投資服務。

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