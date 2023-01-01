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富達投資公司（Fidelity Investments Inc.），通常簡稱為Fidelity，早期稱為Fidelity Management & Research或FMR，是一家美國跨國金融服務公司，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司成立於 1946 年，是全球最大的資產管理公司之一，截至 2020 年 6 月管理資產達 3.3 兆美元，客戶總資產價值達 8.3 兆美元。富達投資經營一家經紀公司，管理眾多共同基金，提供基金分銷和投資建議、退休服務、指數基金、財富管理、加密貨幣、證券執行和清算以及人壽保險。

網站： fidelity.com

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