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Decisely 是一家福利經紀和人力資源服務公司，專門為小型企業提供整合技術解決方案。 Decisely 解決方案在獲得許可的福利經紀人和行業專業人士的支持下，在一個易於使用的平台上提供了醫療保健福利、招聘、人力資源管理、合規性、工資和退休的正確組合。

網站： decisely.com

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