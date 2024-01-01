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OpenPro 是許可開源 ERP（企業資源規劃）軟體領域的領導者。 OpenPro 的 ERP 軟體解決方案為小型企業到大型企業提供靈活、可擴展且功能齊全的管理系統。該系統的模組化設計為客戶提供了最大的靈活性。 OpenPro 可以作為一個經濟高效的小型企業帳戶系統，並具有功能齊全的製造會計軟體。 OpenPro 擁有電子商務軟體所需的最新功能，也是經過驗證的供應鏈軟體供應商。 在過去的 10 年裡，OpenPro 軟體一直採用開源 PHP 編寫，採用開放式架構（可以在任何硬體和 SQL 資料庫上運行）。借助 OpenPro 的文檔成像等高級功能；綠色無紙化工作流程；整合條碼；整合式電話系統； OCR 讀取 XML 事務；以及多種語言和貨幣功能，我們為客戶節省了數百萬美元的營運效率。 該軟體可以作為軟體即服務 (SAAS)、ASP 部署或在您的伺服器上運行。 OpenPro 為每家尋求 ERP 軟體解決方案更多價值和更多功能的公司提供商業軟體解決方案。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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