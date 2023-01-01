Infinity ECM 是一款屢獲殊榮的業務管理平台，可實現快速 IT 數位化企業轉型，並包含每個現代企業所需的 15 個以上完全整合的系統模組化子系統。結合一個平台和一個介面解決方案，例如：CRM、DMS、RMS+CMS、CMSx2、ITSM、EAM、KMS、BPM、GRC、IAM Infinity ECM 平台榮獲著名的 EuroCloud Europe 2017 年度最佳歐洲系統獎。

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