Infinity ECM
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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Infinity ECM 是一款屢獲殊榮的業務管理平台，可實現快速 IT 數位化企業轉型，並包含每個現代企業所需的 15 個以上完全整合的系統模組化子系統。結合一個平台和一個介面解決方案，例如：CRM、DMS、RMS+CMS、CMSx2、ITSM、EAM、KMS、BPM、GRC、IAM Infinity ECM 平台榮獲著名的 EuroCloud Europe 2017 年度最佳歐洲系統獎。
網站： infinityecm.com
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