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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Infinity ECM 是一款屢獲殊榮的業務管理平台，可實現快速 IT 數位化企業轉型，並包含每個現代企業所需的 15 個以上完全整合的系統模組化子系統。結合一個平台和一個介面解決方案，例如：CRM、DMS、RMS+CMS、CMSx2、ITSM、EAM、KMS、BPM、GRC、IAM Infinity ECM 平台榮獲著名的 EuroCloud Europe 2017 年度最佳歐洲系統獎。

網站： infinityecm.com

免責聲明：WebCatalog 與 Infinity ECM 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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