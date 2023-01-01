Workstorm 是一個企業協作平台，可為團隊提供在更短的時間內完成更多工作所需的效率。該公司完全整合、可自訂的協作平台由專業人士為專業人士打造，將工作流程效率與資料安全性結合在一起。該平台結合了所有形式的通信，包括：訊息傳遞、電子郵件、視訊會議、日曆、螢幕共享和文件共享等。

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