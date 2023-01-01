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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Workstorm 是一個企業協作平台，可為團隊提供在更短的時間內完成更多工作所需的效率。該公司完全整合、可自訂的協作平台由專業人士為專業人士打造，將工作流程效率與資料安全性結合在一起。該平台結合了所有形式的通信，包括：訊息傳遞、電子郵件、視訊會議、日曆、螢幕共享和文件共享等。

網站： workstorm.com

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